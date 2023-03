"Obras inventadas" são obras desnecessárias

Brício Araújo foi o primeiro a intervir em nome do PSD. O deputado começou por lembrar que Sérgio Marques também foi, um ou dois dias após às declarações no Diário de Notícias, à RTP-Madeira e disse que os grupos económicos cresceram como reflexo do crescimento da economia regional.

Brício Araújo foi o primeiro a usar, hoje, a expressão “obras inventadas”, lembrando que Sérgio Marques havia esclarecido que não se tratava de obras não realizadas, mas não prioritárias.

O deputado do PSD perguntou se Sérgio Marques mantém todas as declarações à RTP-Madeira.

“Eu nesse dia da RTP-Madeira não estava em grande forma”, Sérgio Marques tinha feito uma endoscopia e colonoscopia, de manhã, com anestesia geral. Mas ratifica tudo o que disse.

“Nunca me passou pela cabeça que o termo ‘obras inventadas’ (…). Eram obras que, na minha opinião não eram prioritárias, necessárias. Na minha opinião, foi um erro o Governo da altura lançar essas obras”.