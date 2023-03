Miguel Albuquerque reiterou que "não há espaço ao comodismo"

Admitindo estar satisfeito com a capacidade de mobilização e união que o partido tem sabido construir e que, hoje, foi mais uma vez evidente num Conselho Regional que encheu o Centro Cívico da freguesia do Porto da Cruz, o presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, fez questão de reiterar, na abertura desta reunião magna, que não há espaço ao comodismo, que nada está ganho até a contagem dos votos e que é preciso continuar a trabalhar para vencer as próximas Eleições Regionais.

Um trabalho que irá exigir uma grande dinâmica no terreno, associada à humildade que, desde sempre, caracteriza o partido e, naturalmente, à capacidade de ouvir e de esclarecer a população para a importância destas eleições, de forma transversal e em todos os concelhos da Região.

Apelos à mobilização que Miguel Albuquerque deixou numa altura em que lembrou o facto da Região ter enfrentado, no presente mandato, a maior crise económica, social e de saúde pública da sua história, hoje ultrapassada a todos os níveis graças às políticas acertadas que foram assumidas pela governação regional e aos compromissos que têm vindo a ser cumpridos em continuidade mas, também, ao facto de se ter conseguido mobilizar a sociedade civil e os empresários a favor desta recuperação excepcional.

Uma recuperação claramente evidenciada no facto da Região ter atingido, em 2022, o maior crescimento do PIB, os melhores resultados de sempre ao nível do turismo e a taxa de desemprego mais baixa dos últimos 14 anos, a par dos avanços altamente positivos que têm vindo a ser apresentados no setor do imobiliário e na aposta decisiva que tem sido levada a cabo nas empresas tecnológicas e na digitalização, garantindo-se, em simultâneo, ao contrário do que sucede a nível do continente português, a redução fiscal e a crescente devolução de rendimentos às famílias e empresas.