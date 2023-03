Ludens Clube de Machico recebeu embarcação

O Ludens Clube de Machico recebeu recentemente, a título de oferta, uma embarcação denominada por FIJHA, com 5,95 metros de comprimento, motor Yamaha de 50cv e respectivo atrelado.

“Esta oferta partiu do senhor Luís Filipe Henriques Fernandes, um entusiasta das actividades náuticas e um homem desde sempre ligado ao desporto e ao dirigismo, com passagens pela ADM E ANM, que desta forma reforça os equipamentos náuticos do Ludens, sendo uma importante mais-valia no apoio às atividades náuticas. Da parte da Direção, atletas e sócios do Ludens o nosso muito obrigado”, refere a direcção do clube.