CDS-PP Santa Cruz destaca o potencial do Iate Clube de Santa Cruz

A comissão política concelhia do CDS-PP Santa Cruz considera ser importante valorizar o "único clube que dinamiza a atividade náutica neste concelho", sendo uma referência no desporto de mar, com relevância também no panorama desportivo náutico regional. Lídia Albornoz, presidente da concelhia, visitou, no sábado, o Iate Clube de Santa Cruz, criado em 1993.

Na ocasião, Lídia Albornoz destacou que "a frente de mar considerável deste concelho tem um enorme potencial, com bons acessos ao mar, e reúne as condições ideais para a prática do desporto no mar e a realização de eventos, quer de âmbito regional, nacional ou internacional”. "O clube dispõe de instalações com características únicas ao nível dos clubes náuticos na região, excelentes condições de armazenamento, acessibilidades ao mar, bem como diversos e amplos espaços de apoio às modalidades, quer ao nível do secretariado, sala de direção, sala de formação, balneários e ainda um ginásio, no qual se desenvolvem algumas atividades, incluindo a ginástica sénior. No mar, principal campo de atividades do Iate Clube, o destaque vai para as modalidades de vela, canoagem, windsurf e stand up paddle”, referiu.

Esta visita foi acompanhada por Hernâni Teixeira, presidente do clube e pelo colega de direção, o Comodoro Ricardo Rodrigues. Hernâni Teixeira assumiu que o clube ambiciona crescer, principalmente ao nível do número de praticantes, quer na vertente competitiva e federada, quer ao nível do lazer, abrangendo diversas faixas etárias

Durante a iniciativa, a dirigente concelhia percebeu que as principais dificuldades do Iate Clube de Santa Cruz, passam pelo "apetrechamento do Clube, quer barcos de vela, quer kayaks e outros materiais, além das necessidades correntes financeiras para a regular actividade do clube. Neste sentido, os apoios, quer privados, quer públicos, são essenciais, uma vez que as receitas actuais são limitadas e insuficientes para a sustentabilidade do mesmo".