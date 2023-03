Rua do Campo do Andorinha e Caminho da Ribeira Grande vão sofrer interrupção do fornecimento de água

A Câmara Municipal emitiu uma nova nota, no qual informa que, para efetuar intervenções no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2ª Fase (Restante Concelho), será necessário interromper o fornecimento de água na Rua do Campo do Andorinha e no Caminho da Ribeira Grande, amanhã, terça, 21 de Março e a partir das 9h00, com uma duração prevista de seis horas.

Mais informa que as Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção, que deverá ficar concluída pelas 15h00.