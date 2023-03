Universo de Memórias recebe edição de Primavera do Market IN the City

O Market IN the City regressa este fim-de-semana, dia 1 de Abril, para mais uma edição, desta feita dedicada à Primavera.

Este sábado, entre as 10 e as 17 horas, o Universo de Memórias João Carlos Abreu acolhe 15 marcas regionais que vão dar a conhecer as novas propostas em diferentes áreas, desde moda e acessórios para mulher, bijuteria, joalharia em prata e prata dourada, decoração e limpeza da casa, saúde e bem-estar, bem como brinquedos e acessórios para criança.

O Market IN the City promove ainda dois workshops nos jardins do Universo de Memórias. Às 14 horas a acção vai debruçar-se sobre a limpeza da casa sem tóxicos, a cargo de Filomena Costa, que irá falar sobre a concepção de produtos conjugados com óleos essenciais com o objectivo de proporcionar uma limpeza mais ecológica e sem perigos para saúde. Às 16 horas é a vez de Sandra Carvalho apresentar uma Oficina de Primavera para crianças dos 3 aos 7 anos.

A iniciativa contará com o serviço de cafetaria, a ser assegurado por uma nova marca, criada por dois adolescentes, que vão garantir ao Market sabores vindos de Itália e do Brasil com as foccacias e os pães de queijo.

Ao longo do dia, para além do Mercado, os visitantes poderão usufruir de visitas guiadas às coleções do Universo de Memórias João Carlos Abreu, que terão lugar de 60 em 60 minutos, das 10 às 16 horas. Ao longo do percurso estão em exposição peças alusivas à Páscoa, tais como crucifixos, salmos, cálices, custódias, estantes de missal e 28 ovos, entre Limoges, Royal Family, Fabergé, num total de 50 referências. O bilhete normal para visita guiada tem o valor de 3,50 euros, para sénior, grupo ou estudante de 2 euros. As crianças até 14 anos podem usufruir da iniciativa gratuitamente.