Autarquia do Funchal promove Food Trails Funchal – Showcooking Refeições de Primavera

No âmbito do Projecto Europeu Food Trails e para celebrar a chegada da Primavera, a Câmara Municipal do Funchal promove, no próximo sábado, dia 25 de Março, o showcooking com o chef Duarte Gonçalves.

"A iniciativa terá lugar na Ludoteca de Santa Catarina pelas 10h30, resultando de uma parceria do Município e da VegMadeira e é dedicada à temática Refeições de Primavera", revela a autarquia funchalense através de uma nota de imprensa.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição uma vez que o número de vagas é limitado devido à restrição de espaço. A inscrição pode ser feita através do email: [email protected]

A autarquia relembra que a Hora do Planeta, assinalada no dia 25, este ano é dedicada à descarbonização através da produção alimentar.

A temática enquadra-se no objectivo do projeto Food Trails que visa desenvolver políticas alimentares urbanas sustentáveis, saudáveis e inclusivas em 11 cidades europeias: Bergamo (IT), Birmingham (UK), Bordeaux Metropole (FR), Copenhagen (DK), Funchal (PT), Grenoble -Alpes Metropole (FR), Groningen (NL), Thessaloniki (GR), Tirana (AL) e Varsóvia (PL)". Câmara Municipal do Funchal

À semelhança dos objectivos da Associação Natureza Portugal e a Eat4change, organizadoras da Hora do Planeta, que alertam para a mudança de hábitos, este showcooking promove a produção, a confeção e o consumo de alimentos mais saudáveis e sustentáveis.