Investimento na Cultura leva o Governo Regional ao Parlamento madeirense

A Conferência dos Representantes dos Partidos aprovou, esta manhã, o tema para o debate mensal com o Governo Regional, a realizar a 12 de Abril.

Entre três propostas de temáticas, a maioria escolheu 'O investimento na Cultura da Madeira', levada pelo PSD e o CDS-PP, ao invés dos temas 'Os rendimentos e os custos de vida dos madeirenses e dos porto-santenses', proposto pelo Partido Socialista, e a 'Agricultura', sugerida pelo partido Juntos Pelo Povo.

Os líderes parlamentares discutiram ainda a criação do canal parlamento. José Manuel Rodrigues irá “apresentar, como deputado, um projecto de resolução para a criação de uma unidade funcional para o Canal Parlamento da Madeira, afim de assegurar a transmissão televisiva da atividade parlamentar madeirense, bem como realizar e transmitir programas sobre o regime autonómico, a sua evolução, história e cultura do arquipélago, o sistema político e os órgãos de governo próprio da Região”. “Melhorar a acessibilidade e proximidade do Parlamento Regional à comunidade em geral e potenciar o conhecimento e aproximação dos eleitos aos eleitores”, são os grandes objetivos do projeto em curso, clarificou.

O canal parlamento deverá entrar em funcionamento até ao final do ano.