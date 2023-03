Qualidade ambiental "só é possível com o envolvimento e compromisso de todos", disse Susana Prada

A Escola Superior de Tecnologias e Gestão da Universidade da Madeira hasteou hoje a 4.ª Bandeira Verde numa cerimónia que contou com a presença da secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada.

Na ocasião, Susana Prada referiu que o facto da Região possuir o melhor índice de Qualidade Ambiental de todas as Regiões de Portugal deve-se ao "envolvimento e compromisso de todos", acrescentando que a educação ambiental será sempre uma prioridade do executivo e que conta com o papel da comunidade escolar na divulgação que conduz ao sucesso das boas práticas ambientais.

A governante falou para professores e estudantes, agradecendo o contributo de toda a comunidade académica para este feito.

A concluir, no dia em que se assinala igualmente o Dia do Estudante, Susana Prada referiu que "regressou a casa" +ara felicitar o polo de ensino "pelo empenho na conquista da Bandeira Verde".