Relação do Ministro da Cultura com a Madeira é “um exemplo”

Na inauguração da 49.,ª Feira do Livro do Funchal, Pedro Calado, enalteceu a presença do Ministro da Cultura, “a primeira desde que há memória” no evento cultural.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal afirmou que Pedro Adão e Silva tem desenvolvido de “forma exemplar” esta proximidade com a Região.

Cultura apoia Madeira com quase 4 milhões nos próximos quatros anos São cinco as entidades madeirenses que irão beneficiar deste apoio às artes no quadriénio 2023-2026, destacou o ministro Pedro Adão e Silva

É uma visita que revela bem a sua personalidade e a forma como está na política e como vê a cultura. Não está distante, não está ausente, está bem presente e faz questão de ver em pormenor tudo aquilo que faz. Fez questão de nos visitar, de vir ao terreno e estar em contacto directo com as pessoas. Pedro Calado

O autarca destacou ainda que a Câmara Municipal do Funchal faz questão que a Cultura hoje seja “destinada a todos, sem excepção”.

“Queremos uma democratização do acesso à cultura, não pode ser feita nem estar à disposição só de uma parte ou de uma elite da população, tem de ser feita e destinada a todos”, afirmou, acrescentando que, nesse sentido, tem sido feito um “trabalho exemplar” por parte do departamento de Cultura da CMF.