Santa Cruz é o segundo concelho a ostentar o galardão Município Azul

Mafalda Freitas, directora regional do Mar, anunciou na cerimónia de assinatura do Protocolo Escola Azul, inserido na programação da I Semana do Ambiente de Santa Cruz, que o concelho é o segundo a ostentat o galardão Município Azul, por ter conseguido com que todas as escolas aderissem ao Projecto Escola Azul.

Na cerimónia foi destacada a importância desta literacia, e tanto Mafalda Freitas, como a vice presidente Élia Ascensão e o presidente Filipe Sousa sublinharam a importância estratégica do mar e a necessidade de os mais novos voltarem a estar ligados ao mar, às profissões que lhe estão associadas e à necessidade de estarem sensibilizados para práticas que defendam o oceano e a vida marinha.

Os três responsáveis políticos também elogiaram o papel de todos os envolvidos na Escola Azul, nomeadamente as direções das escolas e todos os professores, bem como muitos técnicos da autarquia e da Direcção Regional do Mar.

No âmbito do protocolo, e na qualidade de município aderente, Santa Cruz compromete-se com vários deveres, como seja comunicar e divulgar o projeto Escola Azul pelas escolas do concelho, bem como perante potenciais parceiros do setor do mar, e incluir na oferta educativa da Câmara Municipal o Programa Escola Azul; entre outras iniciativas.

A par com o protocolo Escola Azul, foi também assinado um outro protocolo entre a Direção Regional do Mar e o Iate Clube de Santa Cruz, que compromete aquela instituição a promover e sensibilizar a comunidade para a literacia do oceano; promover encontros/palestras com conteúdos de literacia do oceano; e proporcionar, uma vez por mês, às Escolas Azuis de Santa Cruz, uma experiência de desportos náuticos, sendo o transporte dos alunos assegurados pela Câmara Municipal de Santa Cruz.

Aproveitando a I Semana do Ambiente e a Assinatura do Protocolo entre o Município e a Direção Regional do Mar , o Município convidou as escolas EB1/PEC de Santa Cruz e a EB e Secundária de Santa Cruz para Apadrinharem a Praia das Palmeiras, o que envolve as referidas escolas na defesa e preservação da praia.

Na ocasião foi descerrada uma placa que marca o compromisso, tendo havido também várias atuações, nomeadamente a cargo do coro dos alunos das turmas 2º C, 4º A e 4º C da Escola EB1/PE e Creche de Santa Cruz, com direção da professora Carina Ramos, que entoaram o tema "O Maravilhoso Oceano”. Em seguida, teve lugar um momento de dança, intitulado “Oceans (Where Feet May Fail)”, interpretado pelas alunas da EBSSC e ginastas da GPT (Ginástica Para Todos) e da Ginástica Acrobática do Clube Desportivo da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, numa coreografia da responsabilidade da professora Filipa Felgueira.

Refira-se que a Escola Azul é um programa educativo do Ministério da Economia e Mar, que tem como missão promover a Literacia do Oceano na comunidade escolar e criar gerações mais responsáveis e participativas, que contribuam para a sustentabilidade do Oceano.

Na Região Autónoma da Madeira a entidade que coordena este projecto é a Direcção Regional do Mar, a qual tem a responsabilidade de propor e coordenar a política regional para o mar na RAM, e a promoção da Literacia do Oceano.

De salientar que no ano lectivo de 2022/2023, todas as escolas públicas do concelho de Santa Cruz aderiram ao programa Escola Azul. Por essa razão, e pelo interesse demonstrado, o Município entende que é uma mais-valia a promoção da literacia do Oceano, e que deve ser incluído nos seus objetivos de promoção e valorização.

A finalizar, ouviu-se o hino da Escola Azul da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, com música da autoria de Susana Abrantes e César Abrantes e letra de Tomás Fernandes, interpretado por Tomás Abrantes.

A I Semana do Ambiente de Santa Cruz envolveu, durante cinco dias, mais de 300 alunos nas atividades promovidas pelo Município.