Nacional fica mais aflito após derrota contra líder Moreirense

O Clube Desportivo Nacional perdeu esta tarde na recepção ao Moreirense FC, com um golo em cada parte, primeiro por André Luís aos 35 minutos, depois por Aparício aos 77 minutos.

A jogar perante o seu público, e apesar do jogo relativamente equilibrado, a equipa madeirense não conseguiu conquistar qualquer ponto, ficando assim com os mesmos 28 pontos ao cabo de 25 jornadas da II Liga.

Com esta vitória do destacado líder de Moreira de Cónegos, reforça a candidatura à subida de divisão, com 59 pontos, mais 13 do que o segundo classificado, enquanto que o CD Nacional poderá, no final desta jornada, ser ultrapassado pelo Benfica (27 pontos) e pelo Mafra (26 pontos), que só jogam amanhã.

Caso tal aconteça, o Nacional ficaria no 15.º lugar, ainda com margem pontual para os três últimos lugares, embora tanto BSAD (23 pontos) como o Sporting da Covilhã (21 pontos) possam encurtar distâncias, pois também só jogam amanhã. O último classificado é o Trofense (20 pontos), lugar que irá manter por mais esta jornada, pois já jogou.

Refira-se, ainda, que o Nacional, se tivesse ganho hoje, poderia ter-se juntado a um grupo de três equipas com 31 pontos. Na próxima jornada, a equipa desloca-se ao terreno do Vilafranquense, na 26.ª jornada que será disputada apenas a 2 de Abril, após a 'pausa das selecções'.