Madeira e Porto Santo em "amarelo" devido ao tempo quente

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou a Madeira e o Porto Santo sobre aviso amarelo devido à previsão de temperaturas elevadas.

O aviso vigora entre hoje e as 18 horas de sexta-feira, estando incluídas todas as localidades, nomeadamente as costas Norte e Sul e as regiões montanhosas.

O IPMA avisa para a "persistência de valores elevados da temperatura máxima, e com valores da humidade relativa da ordem de 30 por centro".