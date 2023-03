PAN Madeira faz radiografia de 47 anos de "governo cansado e à deriva"

"Nas diferentes áreas da governação, a imagem que perdura é a de que quem manda não sabe o que está a fazer", começa por referir o PAN Madeira, em comunicado, onde faz a análise de 47 anos de "governo cansado e à deriva".

O partido nota que se acentuam "as desigualdades" e "crescem o número de famílias profundamente afectadas pela queda do rendimento real", associado ao aumento generalizado dos preços.

São oito os pontos enunciados pelo PAN Madeira, onde são abordados diferentes temas, desde o violento ataque de ontem, no centro Ismaili, em Lisboa, passando pelas afirmações do presidente do Governo Regional sobre "o sucesso educativo".

O secretário regional da Educação também é visado, com o PAN a referir que "perante denuncias de «exploração», «Escravatura», «fome», «frio» desvaloriza e dá uma reprimidela aos alunos referindo «que qualquer queixa não é argumento para validar aquilo que reivindicam» e a escola embalada pelas palavras do secretário veio dizer que os jovens estão todos enganados".

Na área da Saúde, aponta que "em plena crise, o secretário da Saúde e da Protecção Civil considera certo alugar uma casa por 1900€ mês para o comandante da Protecção Civil – quando um professor para vir dar aulas tem de pagar do seu bolso 700€ por um quarto".

As taxas de juro e a subida do ISP também não foram esquecidos, bem como os apoios sociais no campo da Educação, dizendo que "das duas uma, ou esta é a realidade económica das famílias e isso é mau ou os dados entregues às escolas pelas famílias não são verídicos e estamos perante um caso de polícia".

Da mesma forma, o PAN nota que "a secretária do Ambiente continua a sua cruzada contra os seres vivos que connosco partilham o território desta vez contra os gatos do Pico Ruivo" e que "a rábula da Marina do Lugar de baixo continua, mais uns milhões serão gastos para re-naturalizar uma área que nunca devia ter sido intervencionada e cujas obras já nos custaram a todos mais de 120000000€".

O partido conclui que "num tempo em que um pouco por todo o mundo a democracia e a liberdade são colocadas em causa, que bem nos faria, se todos refletíssemos sobre a frase que define a acção governativa e o pensamento dum governante, no caso Jorge Carvalho, citado pelo PAN - "qualquer queixa não é argumento para validar aquilo que reivindica".