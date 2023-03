Canoístas madeirenses competem no Rio Tua

Este fim-de-semana 17 canoístas madeirenses vão participar no Campeonato Nacional de Fundo de Canoagem, uma organização da Federação Portuguesa de Canoagem em parceria com a Câmara Municipal e o Clube Fluvial de Mirandela.

Simão Faria e Tiago Gonçalves da ANCLobos, António Ribeiro, Luisa Silva e Tomás Lacerda do CTMar, Afonso Relva, David Fernandes, João Nascimento, Helena Dinis, Martin Perdigão, Paulo Macedo do CNCalheta, Beatriz Chaves, Miguel Rodrigues, Pedro Pereira, Rui Macedo e Vitor Chaves do CNFunchal e João Olim do LCMachico, são os participantes madeirenses.

É destacada ainda a participação de canoístas madeirenses na especialidade SUPC (Standupcanoe), por intermédio de Tomás Lacerda do Centro Treino Mar e João Olim do Ludens Clube de Machico.

Esta é uma prova histórica na modalidade de canoagem em Portugal, pois envolve o maior número de participação de atletas entre todas as especialidades e conta ainda com os principais nomes da canoagem portuguesa.

O Campeonato Nacional de Fundo é disputado em 42 categorias e conta com mais de 1000 atletas que representam 50 clubes de todo o continente e ilhas. Esta é uma prova que se disputa em circuito de 2000, 3000 e 5000 metros dependendo da categoria com embarcações monolugares em K1 (kayak) C1 (canoa) e SUPC (Standupcanoe).

Todo o campeonato será transmitido no canal do Youtube – FPCanoagemTV.