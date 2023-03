Kiev admite que Rússia irá desviar ataques de infraestruturas energéticas

O representante dos serviços de informações do Ministério da Defesa da Ucrânia, Vadim Skibitski, disse hoje acreditar que, com o fim do inverno, as Forças Armadas russas vão deixar de centrar os seus ataques nas infraestruturas energéticas.

Nos últimos meses de 2022, as tropas russas intensificaram a ofensiva contra as infraestruturas energéticas ucranianas, procurando obrigar a população a enfrentar um inverno rigoroso.

Agora, os serviços de informações de Kiev acreditam que este problema está ultrapassado, e que a Ucrânia conseguiu superar o desafio, admitindo que as forças russas vão apontar as suas armas para outros alvos.

"Isso deve-se às nossas empresas de energia, às Forças Armadas e às forças de defesa aérea, bem como ao trabalho coordenado de todos os ministérios e departamentos", disse Skibitski.

Este especialista disse acreditar que a Rússia passará a concentrar os seus ataques em "instalações militares, pontos de concentração de tropas ou no sistema logístico".

No entanto, o alto funcionário ucraniano sublinhou que isso não significa que a Rússia abandonará completamente as ofensivas nas infraestruturas energéticas, já que as refinarias de petróleo, o parque industrial ou as instalações hidrotécnicas e de tratamento de água continuarão certamente a ser alvos dos russos.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).