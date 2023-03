Veleiro da droga colocado à venda a preço de saldo pelo Governo Regional

O Governo Regional agendou para 4 de Abril, às 10h00, no auditório do Museu da Electricidade/Casa da Luz, a hasta pública para a vendo do veleiro ‘Calma’, apreendido na Calheta há sete anos com 588 quilos de cocaína a bordo. É a terceira tentativa para alienar a embarcação, com nova baixa do preço.

Conforme informa o anúncio da Direcção Regional do Património, o ‘Calma’ pode ser licitado por um valor mínimo de 30 mil euros. Quem estiver interessado, deve comparecer no mencionado local e inscrever-se na meia hora que antecede a hasta pública. O veleiro estará disponível para visualização na semana anterior (27 a 31 de Março) em doca seca, no porto do Caniçal, mediante inscrição prévia. O comprador terá de pagar 25% do preço no acto de arrematação e o restante nos dois dias que se seguem à hasta pública.

Foto Miguel Fernandes Luís

A embarcação foi posta à venda pela primeira vez em 2019 por um preço-base de 65 mil euros, não tendo surgido interessados. A segunda hasta pública realizou-se em Julho de 2021, com um valor mínimo de 50.860 euros, mas também ficou deserta.

O veleiro ‘Calma’ foi apreendido na Calheta, em Junho de 2016, com 588 quilos de cocaína escondidos a bordo, numa operação da Polícia Judiciária. Os dois tripulantes – um argentino e um espanhol – foram condenado a 8 anos de prisão. O tribunal do Funchal determinou ainda a perda da embarcação a favor do Estado, o que, na Madeira, significa reverter para a Região. Construída em 1994, com sistema de propulsão a motor e vela, a embarcação de 14 metros terá sido comprada pelos traficantes em 2015 por um valor a rondar os 120 mil euros.

Nas últimas décadas, o Governo Regional já recebeu diversas embarcações declaradas perdidas a favor do Estado em julgamentos de tráfico de estupefacientes. O executivo madeirense tem dado diferentes destinos a tais meios de transporte.

O 'Blaus VII' quando foi apreendido, em Fevereiro de 2007. Foto Agostinho Spínola/Arquivo DIÁRIO

Em 2014 o veleiro ‘Blaus VII’ foi rebaptizado de ‘NRP Zarco’ e entregue à Marinha em troca da cedência da Fortaleza do Pico.

Em Fevereiro de 2018, a lancha ‘voadora’ ‘Durango Kid’ foi rebaptizada com o nome ‘Madeira’ e entregue à Marinha para a fiscalização das águas regionais.

O destino a dar ao veleiro 'Goldmund' ainda não é conhecido. Foto Hélder Santos/Aspress

O mais recente caso de um narcobarco a ser entregue ao Governo Regional diz respeito ao veleiro ‘Goldmund’, que foi apreendido no porto do Funchal a 25 de Junho de 2020 quando transportava 300 quilos de cocaína. A 29 de Agosto de 2022, o respectivo proprietário italiano, que foi condenado a 7 anos de prisão, perdeu um recurso no Tribunal Constitucional que visava impedir a entrega do veleiro ao Estado.