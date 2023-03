Aumentam as pessoas em situação de sem-abrigo na Madeira

O número de pessoas em situação de sem-abrigo na Região Autónoma da Madeira aumentou, neste momento estão na rua 130 indivíduos, avançou esta sexta-feira, 3 de Março, Sílvia Ferreira do CASA - Centro de Apoio ao Sem-Abrigo.

De acordo com a responsável o número disparou no início do ano, quando em Janeiro foram assinaladas mais 21 pessoas em situação de sem-abrigo.

O perfil, explica Sílvia Ferreira, está a mudar: “São cada vez mais jovens e sob os efeitos de substâncias psicoactivas. O chamado ‘bloom’ está em força”.

Declarações proferidas esta manhã à margem da apresentação do Estudo de Caracterização da Pobreza na Região Autónoma da Madeira da A Rede Europeia Anti-Pobreza de Portugal, que decorre no Colégio dos Jesuítas, na cidade do Funchal.