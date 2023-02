Ministério Público do Funchal notifica Anastácio Alves da acusação de cinco crimes de abuso sexual

O Ministério Público do Funchal já mandou a GNR de São Martinho do Porto notificar o antigo padre José Anastácio Alves da acusação de cinco crimes de abuso sexual de uma criança.

Anastácio vai continuar em liberdade à espera de julgamento. De acordo com notícia do Observador, Anastácio Alves tentou ser formalmente constituído arguido na Procuradoria-Geral da República, há cerca de uma semana, mas como tal lhe foi negado a sua defesa indicou uma morada em Portugal continental na última terça-feira.

Ainda de acordo com o Observador, o advogado Miguel Santos Pereira enviou uma procuração e um requerimento para o processo, que corre no Tribunal do Funchal, a pedir que o antigo padre fosse notificado numa morada em São Martinho do Porto, onde estava a viver quando decidiu entregar-se às autoridades em Lisboa, depois de estar há mais de quatro anos em lugar incerto.