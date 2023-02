Apresentação do Club Sport Marítimo La Guaira levou 3.000 a estádio na Venezuela

O Estadio José María Vargas, no estado de La Guaira, na Venezuela, acolheu no passado dia 24 de Fevereiro a apresentação do Club Sport Marítimo La Guaira. De acordo com o Correio da Venezuela, cerca de 3.000 pessoas compareceram na cerimónia de apresentação da equipa que "outrora deu tantas alegrias a lusitanos e venezuelanos, em geral".

Os protagonistas do lançamento desta equipa foram Roberto Gomes e José Luís da Costa, que chega para competir na segunda divisão do campeonato venezuelano de futebol e de olhos postos na subida.

"Este é um esforço conjunto de civis e autoridades estatais para alavancar esta iniciativa. Hoje estamos no Estádio José María Vargas, mas em três meses esperamos ter pronto o campo de futebol que está sendo construído para servir de 'casa' a esta equipa", explicou Jose Luis da Costa, presidente da Asociación de Fútbol de La Guaira, citado pelo Correio da Venezuela.

Por seu lado, o presidente do Club Sport Martimo La Guaira disse que este é o concretizar de um sonho e prometeu que os pais dos atletas podem contar com o profissionalismo da direcção.