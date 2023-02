Estreou no Paul do Mar o concerto inédito dedicado ao poeta Vasco da Gama Rodrigues

Hoje decorreu a estreia do concerto inédito com os poemas do Vasco da Gama Rodrigues e música do maestro Victor Costa que foi interpretado pelo tenor Alberto Sousa e tocado pelo organista sul-africano, Daniel Nel.

O primeiro concerto aconteceu esta tarde na Igreja Paroquial do Paul do Mar, de onde era natural o poeta Vasco da Gama Rodrigues. O concerto baseou-se no livro 'As três taças' publicado em 1972 onde o poeta aborda a temática religiosa cristã.

Alberto de Sousa convidou a assembleia presente no concerto a fazer uma caminhada com a poesia do Vasco da Gama Rodrigues e daí a razão de fazer este concerto na Quaresma, que também é uma caminhada em direção a Páscoa.

Foto DR

No final do concerto o tenor fez uma surpresa ao público presente, o de cantar uma música muito conhecida do maestro Victor Costa intitulada 'Deixai -me saborear em silêncio' e o público aplaudiu.

O concerto foi organizado pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social da Calheta em parceria com a Casa do Povo do Paul do Mar e as paróquias do Paul do Mar e da Calheta e contou com apoio da Câmara Municipal da Calheta.

Amanhã o segundo concerto de Quaresma de homenagem ao poeta Vasco da Gama Rodrigues decorre na Igreja Matriz da Vila da Calheta.