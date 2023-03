CDU pretende comemoração em Sessão Solene do 25 de Abril na Câmara do Funchal

A deputada municipal da CDU à Câmara do Funchal, Herlanda Amado, deu entrada a uma Proposta de Resolução, dirigida ao Presidente da Assembleia Municipal do Funchal, para que seja realizada a Sessão Solene Evocativa do 49º aniversário da Revolução dos Cravos no dia 25 de Abril de 2023.

"Todos deveríamos estar envolvidos na comemoração de uma data tão importante para o nosso País e Região, sem esquecer o papel fundamental do Poder Local nestas celebrações e a evocação da memória colectiva das conquistas, direitos e valores conquistados com o 25 de Abril", refere em nota enviada à comunicação social.

Na Proposta de Resolução, que a CDU encaminhou também para a comunicação social, é possível ler-se que "comemorar Abril exige afirmar o que a Revolução representa e expressa enquanto processo libertador com profundas transformações na sociedade portuguesa e um dos mais altos momentos da vida e da história do povo português e de Portugal".

"O Poder Local Democrático continua vivo e com energia bastante para resistir e se regenerar se essa for a vontade dos que, nos seus órgãos, se dedicam à causa pública e se souberem juntar-lhe as mil vontades dos cidadãos que representam", indica ainda.