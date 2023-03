Filme de realizador madeirense é exibido em Los Angeles

É mais um passo na internacionalização de um filme com ADN madeirense. Aliás, o cinema 'made in Madeira' está cada vez mais em alta.

O filme 'A Fuga', realizado pelo madeirense João Brás e pela sua equipa Cinema Bounding, vai representar Portugal no Filmapalooza International Film Festival, em Los Angeles, nos EUA, e concorrer pelo título de Melhor Filme 48HFP de 2022 já este sábado, 18 de Março.

De facto, durante 4 dias, Los Angeles (EUA) será a 'casa' do universo do 48 Hour Film Project. Mais de uma centena de filmes, produzidos na digressão de 2022, irão ser exibidos neste evento especial - a final mundial do 48HFP.

O realizador madeirense, João Bras referiu que a cerimónia de entrega de prémios pode ser assistida em streaming na madrugada do dia 19 de Março. Onde será anunciada a 'curta' selecionada para o Festival de Cannes 2023.

De referir que, recentemente, a produção cinematográfica 'A Fuga' já arrecadou 8 prémios, incluindo o de melhor argumento, menção honrosa interpretação principal, melhor desenho de som, melhor uso do género, melhor uso da frase é melhor uso da personagem.

Sobre o filme madeirense

O filme 'A Fuga' conta a história de duas protagonistas que planeiam uma estratégia. Encostadas entre a espada e a parede, duas mulheres discutem um plano de fuga quando uma delas decide tomar medidas drásticas para roubar o seu bem mais precioso.

Sobre a exibição do filme em Los Angeles, João Brás diz:

Acho importante não só porque é uma cidade cheia de oportunidades, mas também porque posso demonstrar o meu trabalho e o da equipa com quem trabalhei, que é fenomenal. E também pela temática do filme que incide sobre uma relação abusiva e dependência emocional. João Brás, realizador

Sobre o realizador

João Brás é natural de Machico e tem realizados diversos filmes que têm sido premiados internacionalmente.

O cineasta adiantou ao DIÁRIO que está neste momento a concluir o filme 'Mére', uma produção madeirense que acabou de rodar recentemente na Madeira, centrada na temática do Alzheimer.