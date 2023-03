Reabilitação do cais da Madalena do Mar custou 458 mil euros

A reabilitação do cais da Madalena do Mar representa um investimento de 458 mil euros (valor de adjudicação) tendo ficado concluída em Novembro do ano passado.

A obra, adjudicada à empresa Máxima Dinâmica, pretendeu devolver as condições de operacionalidade e de segurança àquela infraestrutura. Assim, desta forma procedeu-se à substituição e reforço da muralha consolidada da escarpa sobranceira ao cais, incluindo a resolução de situações pontuais de erosão, para além de se ter procedido à drenagem da zona de acostagem.

Foi ainda reparado o cais e a substituídos os acessórios do cais, como sejam as guardas-metálicas e os cabeços de amarração, assim como instalada iluminação pública no túnel de acesso e no cais.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitará amanhã o cais da Madalena do mar, pelas 11 horas.