“O gosto pela leitura e escrita continuam bem vivos entre a juventude madeirense”

Durante a sessão de abertura da 49.ª edição da Feira do Livro do Funchal, o representante da República para a Região, Ireneu Cabral Barreto, sublinhou que o gosto pela leitura e pela escrita “continuam bem vivos” entre a juventude madeirense.

Na ocasião, o juiz conselheiro também se mostrou satisfeito com a vinda do ministro Pedro Adão e Silva, destacando ser “a primeira visita de um Ministro da Cultura à Região em mais de 10 anos”, visita esse que soma ainda maior valor por ser num evento como a Feira do Livro, pois Ireneu Barreto considera que nestes tempos de maior preponderância do virtual e do digital, é importante que se “continue a dar um papel fundamental” ao Livro e à Leitura, como sendo “instrumentos essenciais de criação, fruição e divulgação da Cultura”.

Tenho a certeza que, no tempo que passará entre nós, se poderá aperceber da intensa vida cultural da nossa comunidade, nas suas múltiplas vertentes e manifestações, desde a arte ancestral dos bordados à expressão plástica contemporânea, passando pelos cordofones tradicionais e pela dança inclusiva, e que será surpreendido por formas de intervenção que conseguiram aqui, a meio do Atlântico, desbravar novos caminhos para a Cultura em Portugal Ireneu Barreto, representante da República para a Região

Ireneu Cabral Barreto relembrou ainda que durante o seu mandato como Representante da República tem procurado dar o seu contributo na promoção da escrita e da leitura na Região, dando como exemplo o concurso que organiza aos alunos da Região na altura das celebrações do Dia de Portugal.

Lancei aos alunos das escolas da Madeira, desde o início dos meus mandatos, o desafio de escreverem sobre o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, num concurso anual a propósito das comemorações do 10 de Junho. Sendo um esforço modesto, tem-me permitido constatar, com grande satisfação, através do número e qualidade sempre crescentes dos trabalhos apresentados, que o gosto pela leitura e pela escrita continuam bem vivos entre a juventude madeirense Ireneu Barreto, representante da República para a Região

Por fim, a terminar o seu discurso, o Representante da República para a Região realçou ainda que a Feira do Livro do Funchal assume-se “sempre como um momento alto do ano” da capital madeirense, pois apresenta um programa “rico de eventos, diverso nas manifestações artísticas, e plural e abrangente nas visões”, demonstrando assim o “investimento que o Funchal continua a fazer na Cultura”.