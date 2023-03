Conservatório está 'de Portas Abertas’ durante esta semana

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, abre as suas portas à comunidade durante esta semana, desde ontem e até ao dia 1 de Abril, na Sede e em vários Polos e Núcleos da instituição.

A iniciativa ‘Conservatório de Portas Abertas’ contará com actividades musicais protagonizadas por vários docentes e instrumentos, e "é dedicado a todos os que tenham interesse e vontade em saber mais acerca do funcionamento do Conservatório ou pretendam conhecer em pormenor um instrumento musical do seu agrado"

A escola convida todas as crianças, jovens, pais e demais interessados a conhecer os instrumentos para os quais se poderão inscrever nos próximos anos lectivos. Todas as informação podem ser consultadas no link criado para o efeito.