Conservatório estreia ‘Duas pessoas & uma ilha sozinha’

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, vai estrear hoje ‘Duas pessoas & uma ilha sozinha’, de Ondjaki.

Trata-se de um espectáculo teatral orientado pelo professor João Paiva e protagonizado pelos alunos do 1.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação, no âmbito do projeto ‘Panos - Palcos novos palavras novas’ (PANOS), desenvolvido pelo Teatro Nacional D. Maria II.

As sessões acontecem a 23 e 24 de Março, pelas 21h00, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

A entrada é gratuita, mediante capacidade da sala.

"Todos os espetáculos deste âmbito contam com a presença de um elemento do comité de seleção do projeto Panos, que virá analisar a possibilidade deste grupo do Conservatório ser um dos poucos selecionados a integrar o festival de encerramento do projeto, com produção do Teatro Nacional D. Maria II", informa o conservatório.

‘Duas pessoas & uma ilha sozinha’ é um texto dramático original, escrito por Ondjaki para o PANOS, projeto que anualmente convida escritores para a criação de dramaturgia original para ser estudada, discutida e trabalhada por jovens atores. Sendo uma das premissas do festival a discussão de ideias entre os jovens e a consequente tomada de decisões, o texto que vai ser levado à cena pelos alunos do 1º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação apresenta-nos, nas palavras do autor, “duas peças que inicialmente foram trabalhadas em separado mas que, durante o processo de escrita se fundiram. De um lado temos duas pessoas numa ilha, que se questionam sobre o sítio onde estão, o que ele representa, e o que o futuro lhes guarda. Do outro lado temos quatro pessoas, uma jangada, e uma aventura onde passado, presente e futuro se interligam numa conversa que tem tanto de onírico como de misterioso”.