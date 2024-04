Foi às 8 horas desta manhã que se deu a partida da prova MIUT 16, no centro do Porto da Cruz, em direcção ao caminho pedestre do Larano que levará os participantes à levada do Caniçal, com uma passagem anterior pela Boca do Risco. A fase final, ao longo de uma levada, terá como pano de fundo o vale de Machico, com meta no Fórum Machico.