Funchal recebe concertos de alunos do Conservatório

Amanhã, 18 de Março, entre as 10 e as 20 horas, a cidade do Funchal vai acolher diversos concertos protagonizados por alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, inseridos na 2.ª Maratona das Artes desta instituição educativa. A edição deste ano acontece em co-produção com a Câmara Municipal do Funchal.

As apresentações vão decorrer em espaços públicos e num percurso orientado entre a Rua Fernão de Ornelas e o Jardim Municipal do Funchal, permitem uma maior proximidade com o público e uma experiência de palco enriquecedora para os alunos.

O primeiro concerto do evento está previsto para as 10h30, no Largo do Phelps, e será protagonizado pelo Si Que Brade do Conservatório, um grupo que promove a prática dos cordofones tradicionais através de um repertório que inclui música tradicional e de autor, maioritariamente madeirense. Este grupo, que conta com direcção artística de Roberto Moritz, está a comemorar este ano 35 anos de existência no panorama educativo e cultural regional.

O programa segue com música barroca, pelas 12h00, enquadrada no interior da Sé do Funchal, protagonizada pelo Estúdio de Música Antiga, um grupo que tem a finalidade principal de incluir no seu reportório compositores do período barroco que se encontram ainda pouco conhecidos do grande público, cujas obras musicais, pelo seu alto valor artístico, merecem ser abordadas no estudo e divulgadas. Este agrupamento conta com direção artística do professor e cravista Giancarlo Mongelli.

Pelas 13h00, é a vez do Largo do Chafariz acolher o Quinteto de Bandolins, esta que é uma formação dos Cursos Livres em Artes em que 4 alunos e o professor responsável, Tiago Lobato, interpretam estilos musicais, como o clássico, o pop, o tango e a rumba.

A Praça Amarela (Praça Colombo), será o palco do Combo Jazz do 3.º ano do Curso Profissional de Instrumentista Jazz, pelas 14h00. Este agrupamento, orientado pelo professor Francisco Andrade, apresenta-se em quarteto com a instrumentação saxofone alto, piano, contrabaixo e bateria. O repertório é constituído por temas que os alunos aprenderam ao longo dos três anos do curso e que abrangem várias épocas da história, herança, tradição musical e linguagem jazzística do cancioneiro musical tradicional e contemporâneo americano.

Já pelas 15h00, será a vez das tubas ganharem palco, como instrumento solista, no Largo da Restauração. O Quarteto de Tubas apresenta-se ao público pela primeira vez e é constituído por alunos dos Cursos Livres em Artes e do 3.º e 8.º grau de 4 municípios diferentes: Funchal, Machico, Ribeira Brava e Santana. A direção deste grupo é da responsabilidade do professor Fabien Filipe.

Às 16h00 é a vez da percussão se apresentar, no Largo do Phelps. O Grupo de Percussão B do Conservatório, orientado pelo professor Rolando Faria, é constituído por 16 alunos, entre os 10 e os 14 anos, que frequentam as disciplinas de percussão e classe de conjunto. Nesta apresentação, interpretam peças do repertório tradicional da percussão e outras da música pop conhecidas do grande público.

A programação desta 2.ª Maratona prossegue com a interpretação de canções e árias de ópera a solo e em dueto, com 2 alunos do Estúdio de Ópera e Teatro Musical, pelas 17h00, no Largo da Restauração. Este agrupamento, liderado pela professora Carla Moniz, tem explorado e trabalhado a vertente performativa do cantor/performer, abrindo as portas aos alunos que desejam viver esta experiência.

O concerto de encerramento da Maratona das Artes contará com a Orquestra de Sopros e solistas do Conservatório, composta por 45 elementos, e tem início agendado para as 19h00, no auditório do Jardim Municipal. Este momento tem direção artística do professor e maestro Jorge Garcia.