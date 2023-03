Conservatório envia finalistas de dança para curso intensivo em Tallinn

Na sequência da aprovação do projecto 'United by Arts III', ao abrigo do programa de financiamento Erasmus+, chegou a vez de o Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, dar início às actividades de mobilidade dos seus formandos e staff, proporcionando experiências internacionais aos seus participantes, tal como previsto em sede de candidatura.

"No passado dia 12, deu-se início ao primeiro fluxo, onde 3 formandas, finalistas do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea, se deslocaram para Tallinn, em mobilidade de aprendizagem, para a entidade de acolhimento MUBA - Tallinna Muusika - ja Balletikool (Escola de Música e Ballet de Tallinn), onde irão permanecer até ao dia 3 de Abril do corrente ano", refere uma nota de imprensa.

As participantes foram acompanhadas pelo director do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea, Yury Rykunov, que estará também em actividade de 'job shadowing'. No decurso do período, será depois substituído por outro formador do curso, assegurando, a entidade, que as participantes mantêm um acompanhamento permanente, na duração total da mobilidade". Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode

E acrescenta: "O programa proposto pela Escola de Música e Ballet de Tallinn revela ser a simbiose perfeita entre formação em ballet/dança contemporânea e vários eventos de exploração sociocultural na Estónia, permitindo que as formandas possam ganhar, não só, mais competências técnicas como relacionais e intrapessoais, dando desta forma cumprimento aos objetivos gerais do projeto em curso".

A nota conclui que "o Programa Erasmus+ tem sido uma mais-valia para os formandos do Conservatório, pois, através do seu financiamento e rede de contactos, tem permitido várias experiências enriquecedoras em contexto internacional que permitem aos participantes a escolha na prossecução de estudos ou o aperfeiçoamento das suas competências no exterior".