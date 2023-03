XVI Semana da Saúde começou hoje

Esta sexta-feira, 24 de Março, iniciou-se, na Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo, a XIV Semana da Saúde.

O projecto, que decorrerá até 27 de Março, pretende proporcionar a toda a comunidade educativa diversas actividades lúdicas e desportivas, assim como palestras, workshops e alguns rastreios, com o intuito de implementar uma cultura física numa vertente de educação para a saúde.

Na sessão de abertura, o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, felicitou a escola pela iniciativa que "desperta para os cuidados com a saúde", destacando entre estes os princípios básicos de boa alimentação e prática de exercício físico.

Se adoptarmos comportamentos individuais assertivos relativamente à nossa saúde, tanto no plano psíquico como no físico, haverá reflexos globais, pois não só estarmos disponíveis para a realização das actividades de que gostamos, como não teremos necessidade de assistência de outras pessoas ou recorrer a fármacos Jorge Carvalho, secretário regional de Educação.

Nesta sessão foram ainda entregues prémios FITescola, um programa que pretende educar e avaliar os jovens através de uma bateria de testes físicos que tem em conta as três componentes consideradas importantes pela sua estreita relação com a saúde em geral e com o bom funcionamento do organismo: a aptidão aeróbia, a composição corporal e a aptidão neuromuscular (força muscular, resistência, velocidade, agilidade e flexibilidade).

Ao longo da XIV Semana da Saúde estará disponível a toda a comunidade educativa rastreios de visão, glicémia, colesterol, peso, altura e índice de massa corporal.