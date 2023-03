Ahau Marionetas e Teatro Bolo do Caco animaram Avenida Arriaga

A Avenida Arriaga recebeu, hoje, o grupo Ahau Marionetas com 'Romeu e Julieta' e o grupo de Teatro Bolo do Caco com 'O Príncipe e a Andorinha'.

'Romeu e Julieta' é uma adaptação única da famosa tragédia de Shakespeare, contando num cenário miniatura através de pequenas marionetas e acompanhada por música ao vivo de acordeão.

Ahau Marionetas iniciou actividade em 2014, com Merícia Lucas e Argenis Nunes. O duo percorreu o país de Norte a Sul, destacando as presenças no Óbidos Vila Natal, Festival Terra Transmontana no Mogadouro, Festival de Marionetas e Outras Formas Animadas no Funchal, Festival Internacional de Marionetas em Ovar, assim como Nottingham Puppet Festival e Titeremundo Guate na Guatemala.

'O Príncipe e a Andorinha' é uma criação e interpretação de Xavier Miguel e Ricardo Brito, a partir do conto 'O Príncipe Feliz' de Oscar Wilde. Num certo dia foi inaugurada a mais rica estátua que alguma vez foi construída na história da humanidade, e todos vieram para a ver. Mas, de cima do seu pedestal, a estátua apenas via o sofrimento e a miséria. Certo dia, o príncipe, a estátua, conhece uma corajosa e vaidosa andorinha e juntos tentam fazer a diferença que faltava no mundo.

O Teatro Bolo do Caco iniciou em 2011, com a peça de Molière, sendo que a partir do ano seguinte, entre residência artística, animações de rua e sketches de teatro, começaram o seu percurso nos espetáculos. A partir de 2015, o grupo focou-se no Teatro de Rua, Nova Circo e Animação Turística, sendo que até ao presente ano tem desenvolvido diversas peças. O objetivo do Teatro Bolo do Caco é contribuir para o desenvolvimento, estudo e difusão da identidade regional através das artes de rua, particularmente no âmbito do Teatro de Rua, do Novo Circo e da Animação Temática.

A Feira do Livro do Funchal continuará na Avenida Arriaga até dia 2 de Abril.