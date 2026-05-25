Miguel Abibe conquista a prata no Miami Pro

O atleta português Miguel Abibe voltou a destacar-se no circuito internacional de culturismo ao conquistar o segundo lugar nas categorias Men's Physique Masters 40+ e Masters 45+ do prestigiado Miami Pro 2026, nos EUA.

Numa das competições mais relevantes da IFBB Pro League, realizada este fim-de-semana naquela cidade dos Estados Unidos, Miguel Abibe enfrentou um alinhamento altamente competitivo, com mais de 20 atletas em prova nas categorias master.

Na prova estavam incluídos vários nomes considerados entre os melhores do mundo na modalidade, mas o atleta português, militar fuzileiro da Marinha Portuguesa na Madeira, garantiu dois lugares de vice-campeão, confirmando a sua consistência e afirmação no panorama internacional da Men's Physique.

Além dos excelentes resultados nas categorias Masters 40+ e 45+, Miguel Abibe alcançou ainda o oitavo lugar na categoria Open Men's Physique, frente a alguns dos principais atletas Olympia da atualidade.