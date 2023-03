Barafunda nas geminações

Alguns municípios apenas têm referências de acordos com outras localidades, nacionais e estrangeiras. Funchal lidera mapa de cooperações que ficam só no papel. Santa Cruz acusa ex-autarcas de terem viajado à custa de entendimentos que nunca se concretizaram. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 28 de Março.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para a entrevista com André Ventura, cujo principal objectivo na Madeira é retirar a maioria absoluta à coligação PSD/CDS. ‘A Madeira precisa de uma limpeza’ é o slogan que vai ser utilizado na campanha eleitoral. O Chega que assume, de resto, que só faz acordó se integrar Governo

Merecem também destaque de capa nesta edição: ‘Pereira e Gonçalves pedem mais acção ao GR no combate à inflação’, ‘Presidente do conselho de administração do CELFF exerce direito de resposta’ e ‘D.A.M.A e Toy cabeças-de-cartaz do Chão da Lagoa’.

