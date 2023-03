Apanhados nas redes

Boa noite!

Um estudo conduzido pelo portal de emprego Jobatus revelou que 50% das empresas em Portugal verificam em pormenor as redes sociais dos candidatos antes de contratá-los. A análise privilegia sobretudo a presença, nem sempre cuidada, no Facebook e no mais profissional LinkedIn e serve para avaliar a personalidade, o comportamento e eventuais habilidades de comunicação dos candidatos.

A opção que, porventura, serve mais para descartar hipóteses do que para incorporar possíveis talentos, representa uma oportunidade soberana para alguns gerirem adequadamente a sua presença online, reverem contas e murais e adicionarem informações positivas que ajudam na decisão de contratação, como por exemplo, as experiências em voluntariado, a participação em projectos sociais ou até as habilidades profissionais que não foram mencionadas nos habituais currículos.

Neste exercício, mais do que apagar posts, reescrever a vida ou sequer condicionar liberdades, importa conviver naturalmente com o que foi partilhado ao longo do tempo, mesmo sabendo que esse histórico com muito manancial informativo tem peso no exercício de verificação prévio à relação laboral.

Daí ser recomendável que, desde o início, a tormentosa aventura digital seja pautada pelo bom senso, pela honestidade, pelo excelente controlo das definições e pelas actualizações, sendo certo que quanto mais capazes forem de espelhar positivamente competências, mais contribuirão para escolhas nem sempre fáceis num mundo concorrencial.