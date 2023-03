Cristiano Ronaldo torna-se hoje o jogador mais internacional de sempre

Cristiano Ronaldo irá conquista o estatuto de futebolista mais internacional de sempre, já que o seleccionador Roberto Martínez o colocou no onze titular no duelo de Portugal com o Liechtenstein, no arranque da qualificação para o Euro2024.

De acordo com os dados oficiais da FIFA,o avançado madeirense, de 38 anos, chega a esta fase com 196 jogos pela seleção nacional, o mesmo número que Bader Al-Mutawa, da mesma idade e também avançado, tem pelo Kuwait, embora seja certo que o jogador do Qadsia vai falhar os próximos jogos do seu país, após ter ficado de fora as opções do selecionador, o português Rui Bento.

CR7 irá assim cumprir o seu 197.º jogo pela selecção lusa, estando no onze inicial ao lado de João Félix, no ataque luso.

A equipa inicial de Portugal é a seguinte: Rui Patrício, Danilo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Palhinha, Bruno Fernandes, Raphael Guerreiro, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix.

Quanto ao 'onze' Liechtenstein conta com: Buchel; Wolfinger, Malin, Traber, Hofer e Meier; Frommelt, Wieser e Hasler; Gassner e Sele.

De referir que este jogo da primeira jornada do grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024 tem início pelas 19h45 no Estádio José de Alvalade.