O empresário César Boaventura está a ser acusado de três crimes de corrupção activa e um outro de forma tentada em benefício do Benfica. A conclusão é do Ministério Público, e agora divulgada pelo O JOGO.

Em causa, indícios recolhidos de que César Boaventura aliciou ou tentou aliciar os jogadores Marcelo, Cássio e Lionn - então atletas do do Rio Ave - e ainda Salin (na altura guarda-redes do Marítimo), para alterar ou falsear o resultado de jogos, com fim a beneficiar o Benfica na época de 2015/16.

César Boaventura acusado de corrupção para benefício do Benfica O despacho, a que O JOGO teve acesso, recorda que as abordagens aos jogadores ocorreram antes dos jogos do Benfica nos estádios do Rio Ave e Marítimo na reta final da época 2015/16

O despacho, a que O JOGO teve acesso, recorda que as abordagens aos jogadores tiveram lugar dias antes do Rio Ave-Benfica, disputado a 24 de abril de 2016 (31ª jornada) e Marítimo-Benfica, realizado a 8 de maio e referente à 33ª jornada.

O mesmo documento acrescenta que o arguido era conhecido como empresário desportivo e mantinha uma relação de confiança e proximidade com Luís Filipe Vieira, na altura presidente do Benfica, e consequentemente com a SAD encarnada.

Refira-se que a SAD do Benfica não pode ser acusada, nem penalizada, pelo facto de César Boaventura não desempenhar qualquer cargo na sociedade encarnada. É certo que, segundo o MP, foi o empresário que abordou os jogadores referidos e para benefício do Benfica, mas o mesmo nunca ocupou uma posição de liderança no clube encarnado. Na prática, as suspeitas que visavam a SAD do Benfica foram arquivadas pelo facto de Boaventura não ter qualquer cargo de liderança.