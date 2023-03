Guarda-redes Celton Biai reintegrado na seleção portuguesa de sub-21

O guarda-redes Celton Biai foi hoje reintegrado na seleção portuguesa de sub-21, com vista ao jogo particular frente à Noruega, depois de ter substituído Diogo Costa na equipa principal, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Celton Biai foi chamado na quarta-feira pelo novo selecionador de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, para o lugar do lesionado Diogo Costa, tendo sido suplente na receção ao Liechtenstein (vitória por 4-0, na quinta-feira, em Lisboa) e no Luxemburgo (6-0, no domingo), do Grupo J de qualificação para o Europeu de 2024.

O guarda-redes, de 22 anos, volta a ficar à disposição do selecionador de sub-21, Rui Jorge, para o jogo de terça-feira, com a Noruega, na Póvoa de Varzim (21:00), de preparação para o Europeu de 2023 da categoria, depois de ter falhado o particular com a Roménia, em Bucareste, na sexta-feira, que a equipa lusa venceu por 2-0.