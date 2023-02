Ribeira Brava aprova voto de protesto do PS contra o Governo Regional

A Assembleia Municipal da Ribeira Brava aprovou, ontem, um voto de protesto contra o Governo Regional, apresentado pelo grupo municipal do Partido Socialista, criticando a intervenção feita na escadaria da vereda do Porto Santo, que liga a vila da Ribeira Brava à estrada da Tabua, pela encosta oeste.

Os socialistas lamentam o impacto negativo a nível paisagístico causado pela intervenção em causa e exigem a imediata reconstrução da escadaria e piso, em pedra de basalto, da referida vereda “repondo, assim, as caraterísticas próprias de um caminho real madeirense, do qual possam continuar a usufruir os ribeira-bravenses, os madeirenses em geral e os turistas, que tanto apreciam as caraterísticas únicas do nosso património histórico-cultural”.

O voto acabou por ser aprovado com os cinco votos do grupo municipal do PS e a abstenção dos 18 representantes da maioria do Movimento Rb1 e dos 2 do Chega.

No período antes da ordem do dia, os representantes socialistas interpelaram o presidente da Câmara, Ricardo Nascimento, a respeito de vários assuntos que preocupam a população ribeira-bravense, entre eles a “forma anárquica, indevida e inapropriada” como está a funcionar o parque de estacionamento da Serra de Água, cujo piso -2 se encontra fechado ao público, “desvirtuando a finalidade para a qual foi construída a obra pública”, bem como, ainda, as debilidades e a insuficiência notória na nova iluminação pública da vila da Ribeira Brava.

Nesta reunião, foi ainda discutido e votado o protocolo de geminação entre os municípios da Ribeira Brava e da Vidigueira, assim como a atribuição de despesas de representação no âmbito do estatuto remuneratório para o cargo de coordenador municipal de proteção civil, ambas aprovadas por unanimidade.

Foi ainda apreciado o relatório anual da CPCJ da Ribeira Brava referente ao ano de 2022 e tomado conhecimento da homologação da verificação da conta de gerência n.º 113/2020 do Tribunal de Contas, além da habitual informação escrita do presidente da autarquia sobre a situação financeira e atividade do município.