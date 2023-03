XII Encontro de Expressões Artísticas 'Música no PE' juntou 144 crianças em Santana

Um total de 144 crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos, participaram no 'XII Encontro de Expressões Artísticas 'Música no PE'', organizado pela Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-escolar e Creche de Santana em parceria com a Câmara Municipal de Santana.

"Este encontro foi idealizado com o intuito de proporcionar à comunidade Pré-Escolar do concelho um momento de intercâmbio, permitindo uma maior troca de experiências e vivências a nível artístico. Aqui, todos os grupos de Pré-Escolar do Concelho, apresentam diferentes actuações, desde canções, danças e peças de teatro", explica nota enviada à comunicação social.

O encontro deste ano contou com a animação da equipa de docentes do edifício do Caminho Chão que dramatizou a peça 'A menina do mar'.