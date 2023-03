Madeira marca presença em evento internacional sobre longevidade em Lisboa

A Direcção das Políticas de Longevidade, representada por Ana Clara Silva, marcou presença na 4.ª Edição do 'Fórum Reino Unido - Portugal sobre Envelhecimento Saudável', uma iniciativa organizada pela Embaixada Britânica em Lisboa em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

'Cidades para todas as idades' foi o tema desta edição que promoveu o (re)encontro de especialistas, nacionais e internacionais, de vários quadrantes, que debateram as medidas e políticas públicas a preconizar para inverter o paradigma do envelhecimento e desenvolver o modelo de cidade da longevidade.

A presença do Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, mediante a Direcção das Políticas de Longevidade "permitiu ampliar a networking da Direcção Regional", destaca a tutela em comunicado de imprensa.

Ana Clara Silva teve oportunidade de partilhar estratégias, experiências e ideias, sobre o fenómeno da longevidade com vários especialistas de renome internacional, nomeadamente: David Sinclair, Diretor do Centro Internacional de Longevidade do Reino Unido, um dos oradores da sessão sob o tema 'Health Equals Wealth: Maximissing the Longevity dividend in Portugal'; Ana João Sepúlveda, especialista em Economia da Longevidade e em Envelhecimento Sustentável e Joana Aroso, advogada coordenadora do livro 'Os Novos Idosos. Envelhecimento Ativo e Direito', da Coleção JPAB.

O encontro serviu igualmente como "oportunidade de desenvolvimento e mais valia económica para a Região Autónoma da Madeira", destaca a mesma nota.

“Este foi um encontro profícuo que permitiu promover o intercâmbio entre os participantes sobre boas práticas e aprendizagem mútua, que trouxe o cuidado para o debate, enquanto elemento organizador das cidades da longevidade, bem como contribuiu para fomentar redes colaborativas. Podemos afirmar que, com a nossa presença neste evento, foi possível atrair as atenções para o projeto governativo, único em Portugal, criado pelo Governo Regional para a políticas integradas da Longevidade", sublinhou a directora regional.