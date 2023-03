Nacional e Marítimo encontram-se em jogo de treino este sábado

Aproveitando a paragem nos respectivos campeonatos, Marítimo e Nacional vão se defrontar em jogo de treino. Este encontro está marcado para este sábado, pelas 15h30, no Estádio da Madeira, na Choupana, e vai acontecer à porta fechada.

Este de treino acontece quando ambas as equipas lutam por permanecer nas Ligas profissionais em que se inserem, alvinegros na II Liga e verde-rubros na I Liga. Refira-se que o Nacional vai à casa do Vilafranquense no reatamento do seu campeonato, enquanto o Marítimo recebe o Boavista no domingo, dia 2 de Abril, pelas 15h30.