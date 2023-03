Rafaela Melim enaltece relação "muito boa" entre professores e alunos

A presidente da associação empresarial do Porto Santo, Rafaela Melim, enalteceu "todo o trabalho que está a ser desenvolvido pelo polo da Escola Hoteleira do Porto Santo", nomeadamente no que diz respeito à formação dos jovens.

Os alunos da escola são porto-santenses, mas maioritariamente são-tomenses e esta formação dá-lhes a oportunidade de trabalhar na restauração, bar, cozinha e pastelaria”. Rafaela Melim

De acordo com Rafaela Melim, existe "falta de mão-de-obra na ilha", nomeadamente na restauração e bar. E estes jovens, conforme frisiou, "vêm dar resposta a isso", "uma vez que eles fazem formação em contexto trabalho".

Por um lado eles estão 'in loco' a trabalhar e por outro lado ajudam as empresas do Porto Santo e a hotelaria também”. Rafaela Melim

A presidente da AEPS disse ainda que "os jovens criaram igualmente uma ligação com as empresas locais, uma vez que estes estágios também lhes permitem estar já numa fase de uma situação real”.

Rafaela Melim referiu também que existe actualmente uma relação "muito boa" entre o aluno e o professor.

Curiosamente a população porto-santense e o grupo docente da Escola Hoteleira têm feito um excelente trabalho, nomeadamente na inserção destes jovens na localidade". Rafaela Melim

Um dos aspectos fortes é que conseguiram uma grande ligação ao Porto Santo. Penso mesmo que eles são muito bem vistos aqui na ilha”. Rafaela Melim

Rafaela Melim referiu que tudo isto contribui para que o polo da Escola Hoteleira continue no futuro, apostando também em outras áreas.

"Esta associação empresarial vê com bons olhos todo trabalho que tem sido desenvolvido pela Escola Hoteleira na ilha do Porto Santo”, concluiu.