Dois em cada três alunos dependem da acção social educativa na Madeira

Bom dia!

O apoio do Governo Regional chega a mais de 27 mil crianças e jovens madeirenses, desde as creches até ao secundário.

As contas são feitas de acordo com os dados provisórios do Observatório da Educação e dizem-nos que dois em três alunos dependem da acção social educativa. É este o tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado.

Foto Miguel Espada/ASPRESS

Com significativo destaque surge também Miguel Araújo, artista que foi surpreendido com lotação esgotada. Após o espectáculo intimista que encheu ontem a sala do centro de congressos do Casino da Madeira, o músico diz que está empenhado em trazer à ilha o projecto com António Zambujo.

‘Casa cheia’ no concerto de Miguel Araújo na Madeira O cantor e compositor Miguel Araújo encheu, esta noite, o Centro de Congressos do Casino da Madeira, com o espectáculo ‘Casca de Noz’.

No espaço de entrevista a frase que marca pertence a Miguel Branco. "A engenharia estabelece a ponte entre a sociedade e a ciência" assume o presidente do Conselho Directivo da Ordem dos Engenheiros na Região, que aborda as questões e os desafios no Dia Regional dedicado a estes profissionais - precisamente celebrado hoje pela primeira vez.

Agência Abreu traz 47 mil turistas à Região este ano é outro dos assuntos de primeira página. Eduardo Jesus enaltece parceria de longa data com a Madeira.

Por fim, saiba que Barreto participa na maior feira da América Latina. Exportações para o Brasil triplicaram entre 2019 e 2022, pelo que a deslocação do secretário da Economia visa aproveitar as boas relações diplomáticas para potenciar o comércio.

Já sabe que pode adquirir o seu matutino em qualquer banca, inclusivamente nas lojas DIÁRIO (Rua Fernão de Ornelas, Rua da Alfândega e Centro Comercial Marina Shopping).

Acompanhe-nos também na TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.