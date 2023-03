José Ornelas, TAP e abusos sexuais na Igreja são alguns dos destaques dos jornais nacionais

Conheça os destaques dos jornais nacionais desta sexta-feira, 10 de Março.

No Expresso:

- "Grande entrevista a José Ornelas: 'A Igreja não é um antro de pedófilos'"

- "Governo força supermercados a baixar os preços"

- "Medicamento da diabetes é a nova 'febre' para emagrecer"

- "Casos de violência contra imigrantes indostânicos em Vendas Novas"

- "Estefânia diz que tentativas de suicídio duplicaram"

- "Neeleman diz que Passos e Costa conheciam negócio da Airbus"

- "Prestação da casa aumenta até 88,5% em dois anos"

- "Passos Coelho sugerido para as europeias"

- "Crise com IL nos Açores pressiona PSD"

- "Covid-19: OMS pode levantar emergência em abril"

- "O que é feito dos refugiados do primeiro voo da Ucrânia?"

- "Óscares: Quem vai ganhar? Filme português na corrida"

- "127 lares recusaram fechar as portas"

- "Governo 'desocupa' Euro600 milhões"

No Nascer do Sol:

- "Caso TAP põe em xeque sociedades de advogados"

- "Carlos Moedas: 'O Governo está numa desagregação total e as cidades têm de colmatar as falhas do Estado central'"

- "Igreja afasta padres suspeitos"

- "Eleições: Montenegro aposta tudo na Madeira"

- "Farmácias: Medicamentos esgotados chegam aos mil"

- "Alemanha põe Portugal no fim da lista da transparência"

- "Educação: Professores do Ensino Superior mobilizam-se"

- "Castro Henriques: 'A afirmação da marca Portugal é o desafio'"

- "Oliver Milman: A crise já chegou aos insetos"

- "Não há nada como as coisas antigas: Dos jogos de tabuleiro à fotografia"

No Correio da Manhã:

- "Trinta padres suspeitos na Diocese de Lisboa. D. José Ornelas entregou a lista em envelope selado"

- "Mais de 100 sacerdotes denunciados por abusos sexuais em todo o país"

- "Sporting-Arsenal (2-2). Leão resiste a tubarão e mantém vivo sonho europeu"

- "FC Porto-Estoril. Pinto da Costa ironiza sobre silêncio de Sérgio"

- "Domingos Soares de Oliveira. Saída de gestor provoca limpeza no Benfica"

- "Taxista atropela mortalmente ciclista em Loulé e foge de TVDE"

- "Fixado cúmulo jurídico. Armando Vara vai voltar à cadeia de Évora"

- "Marcelo arrasa António Costa"

- "Sem acordo. Professores ameaçam com nova greve"

- "Resultados. Bancos lucram 7 milhões por dia"

- "Caça à multa. Radares na capital enchem cofres"

No Público:

- "'Tem de haver acordo para recuperar tempo de serviço dos professores' [Marcelo Rebelo de Sousa]"

- "Ice Merchants: O toque de Midas da animação portuguesa"

- "Açores: PS e PSD congelam crise até ao próximo orçamento"

- "Empréstimos: Apoios limitados a quem tiver rendimentos até 37 mil euros"

- "Educação: Professores avançam com greves até ao fim do ano letivo"

Jornal de Notícias:

- "Novas regras de acesso ao Superior ameaçam tirar seis mil alunos aos politécnicos"

- "Sporting 2-2 Arsenal: Leões sem medo do colosso inglês"

- "FC Porto: Dragões procuram frente ao Estoril ganhar embalo para jogo da Champions com Inter de Milão"

- "Abusos na Igreja. 'É o momento da ação': D. Américo Aguiar concorda com a Comissão Independente mas episcopado está dividido"

- "Apoios: Dezoito companhias artísticas processam Estado"

- "Crise: Seis maiores bancos lucraram sete milhões por dia"

- "Entrevista: Marcelo não rejeita dissolver Parlamento"

- "Educação: Fenprof marca greve nacional e manifestação para junho"

- "Hospital S. João: Aplicação segue doente antes de INEM o levar à urgência"

No Diário de Notícias:

- "Lucros: Banco do Estado vale um terço dos 2,5 mil milhões da banca"

- "Helena Carreiras, primeira mulher no cargo de ministra da Defesa: 'Faltam munições porque desinvestimos', mas 'lei da programação militar cresce 16%'"

- "Marcelo Rebelo de Sousa: 'Não me peçam que diga que renuncio ao poder de dissolver a Assembleia'"

- "'Conferência Episcopal passou ao lado dos problemas todos'"

- "Exclusivo: União de mercados de capitais é essencial para a competitividade europeia"

- "Liga Europa: Sporting empatou com o Arsenal, mas ainda sonha com quartos de final"

- "Assédio no futebol feminino: Ministério Público arquiva queixa por falta de prova"

- "Jennifer Griffin, da FOX News: 'Chineses estão no nosso computador e os EUA fixados no balão-espião'"

- "Projeto: Cascais investe 26 milhões em nova secundária para pôr fim a provisória aberta há 50 anos"

No Negócios:

- "Lucros alimentam subida da inflação em Portugal"

- "Mark Bourke, CEO do Novo Banco: 'Seria oportuno' fechar já acordo com o Estado"

- "Entrevista a Rosa Montero: 'Há muita fantasia naquilo a que chamamos de realidade'"

- "Falta de 120 pessoas trava licenciamentos na energia"

- "Bruxelas vai igualar ajudas dos EUA para fixar empresas"

- "Credit Suisse: Novo escândalo força adiamento das contas"

No O Jornal Económico:

- "Medina ainda procura justa causa já depois de demitir CEO da TAP"

- "Lei do arrendamento coercivo deixa casas da banca no limbo"

- "Setor farmacêutico: Aprovar novos fármacos demora o triplo do que diz a lei"

- "Banca: Novobanco contrata Arcano e KPMG para vender Banco Best"

- "Imposto sobre Património: 35 autarquias triplicaram o valor do IMI para as casas devolutas"

- "Banca: Novobanco e FdR vão negociar fim do Acordo de Capitalização Contingente antes de 2025"

- "Trabalho: Teste inglês 'dá otimismo' sobre semana dos quatro dias em Portugal. Ensaio arranca no verão"

Na A Bola:

- "Sporting-Arsenal (2-2). Nada é impossível! Leão fez grande jogo europeu, mas não soube ser feliz"

- "Rúben Amorim: 'Podíamos ter vencidos'"

- "FC Porto-Estoril. 'Sérgio calado faz bom discurso', [Pinto da Costa]"

- "Benfica. Thierry rendido a Gonçalo Ramos"

No Record:

- "Sporting-Arsenal (2-2). Leão até ao fim. Bate o pé ao líder da Premier League e vai decidir eliminatória em Londres"

- "Benfica. Schmidt com recorde na mira. Alemão tem o melhor registo de sempre à 23.ª jornada"

- "FC Porto-Estoril. João Mário e Uribe de volta ao onze"

- "Galeno às portas da seleção. Martínez prepara-se para convocar o extremo"

E, por fim, no O Jogo:

- "Sporting-Arsenal 2-2: Olhos nos olhos"

- "Benfica: Rui Costa dá tudo por Grimaldo"

- "Ramos recebe bênção de Thierry Henry: 'Vai ser um caso sério'"

- "Pinto da Costa defende posição do treinador e deixa farpas à APAF: 'Conceição, calado, faz um bom discurso'"

- "FC Porto-Estoril: David Carmo favorito para ocupar lugar de Marciano"

- "Braga. Banza destaca mentalidade vencedora e ambição do treinador dos guerreiros: 'Artur Jorge passa chama aos jogadores'"

- "V. Guimarães: Aulas de boxe na rotina diária de André Silva"