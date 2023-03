Rali da Calheta vai para a estrada com algumas novidades

O Rali da Calheta vai para a estrada nos dias 5 e 6 de Maio com algumas novidades, entre as quais o facto de pela primeira vez ter sido desenhado um itinerário que passa exclusivamente em estradas do concelho - até então duas das Provas Especiais de Classificação (PEC) findavam no Porto Moniz, nomeadamente na classificativa da Ponta do Pargo.

Esta prova que "tem um forte impacto na dinamização da economia, particularmente no sector da restauração e hotelaria" começa na noite de sexta-feira, dia 5 de Maio, com as duas passagens nocturnas pela vila da Calheta.

Miguel Nunes venceu a última edição do Rali da Calheta.

Já no sábado, dia 6 de Maio, serão disputadas as restantes oito PEC, divididas por duas secções. Novamente com novidades, destaque para o regresso do Paul do Mar e a inclusão de duas novas classificativas - Maloeira e Estreito da Calheta - num "claro aproveitamento do traçado da antiga Estrada Regional, que é sempre bastante competitiva e do agrado dos pilotos e espectadores".

O Centro Operacional da prova ficará sediado na freguesia dos Prazeres. Quanto à Direcção e Secretariado da prova estarão instalados no edifício da Junta de Freguesia e os Parques de Assistência e Reagrupamento junto ao Mercado Abastecedor. A Cerimónia de partida e chegada, bem como a distribuição de prémios serão, como já é hábito, no pódio montado no Porto de Recreio da Calheta.

A proposta do regulamento já foi entregue na FPAK e toda a informação sobre o itinerário detalhado e encerramento das estradas será publicada no site oficial da prova, no decorrer da próxima semana.