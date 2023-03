Polémica na Marinha, crise na banca e futebol nacional em destaque

Bom dia. Estas são as principais notícias nas capas dos jornais desta quinta-feira, 16 de Março de 2023.

Na revista Visão:

- "Natália Correia: A história da poetisa indomável"

- "Inflação. O que se pode fazer para baixar os preços"

- "Luís Rodrigues. O estilo de liderança do novo 'patrão' da TAP"

- "Dossier automóvel. Novos elétricos e desafios do futuro"

Na revista Sábado:

- "Portugueses que fizeram fortuna em África"

- "Estivemos com Nuno Markl nas gravações do Taskmaster. o regresso do êxito de audiências da RTP"

- "Tendência. Investidores compram casas alugadas por metade do preço"

- "PCP. Transforma sede de Aveiro em prédio com 8 pisos e 17 apartamentos para venda"

No Correio da Manhã:

- "Viatura destruída. PJ investiga ataque a gestora da TAP. Carro de Christine Ourmières-Widener queimado em Alfragide"

- "Marinha deixa navio russo passar a 30 km da Madeira. 13 elementos do 'Mondego' recusaram largar do Funchal"

- "Crise em banco suíço provoca queda das bolsas"

- "Crime na Maia. Mata ex-mulher a tiro e diz: 'Eu bem te avisei'"

- "988 mil clientes. Conta da luz baixa 3% no mercado regulado"

- "Arsenal-Sporting. Rúben acredita: 'Isto é um jogo e tudo é possível'"

- "Benfica. Schmidt teme ausência de Aursnes"

- "FC Porto. Sérgio manda recados internos"

- "Abusos na igreja. Papa critica bispos que encobrem predadores sexuais"

- "População. Aumenta fosso entre litoral e interior do país"

- "Especulação. ASAE abre 25 processos-crime"

- "Arte de Gargalo celebra aniversário do Correio da Manhã"

No Público:

- "Proposta do Governo que revoga lei da pandemia está parada há seis meses"

- "Setor bancário. BCE avalia exposição ao Credit Suisse"

- "Crise financeira e inflação criam dilema ao banco central"

- "Protesto. Enfermeiros do sector privado fazem greve inédita das 8h às 24h"

- "António Costa. Maioria absoluta 'não é requentada' nem está 'cansada'"

- "Itália. Governo de Giorgia Meloni ataca direitos parentais de casais do mesmo sexo"

- "Inovação arquitetónica: Na construção da Catedral de Notre-Dame já se usaram reforços de ferro"

- "Tribunal de Contas. Transtejo gastou 52,4 milhões em barcos inúteis"

- "Aumento de pensões. Fórmula deverá ser 'menos sensível a picos de inflação'"

- "Censos. Em 2021, 12,1% dos alojamentos familiares estavam vagos"

No Jornal de Notícias:

- "Venda de carros de luxo aumentou durante a crise"

- "Especulação de preços na mira das autoridades"

- "Metro do Porto usa toneladas de areia para testar novas composições"

- "Vítimas criam associação para que abusos na Igreja não caiam no esquecimento"

- "FC Porto. Dragão gastou menos e ganhou mais do que os dois rivais"

- "Maia. Homicida viu queixa de violência doméstica arquivada"

- "Banca. BCE forçado a desacelerar escalada das taxas de juro"

- "Investigação. Matemático lavou milhões do crime em Portugal"

- "Braga. Parcómetros abrem guerra entre autarquia e Salvador"

- "Liga Europa. Sporting joga tudo em Londres para quebrar enguiço"

No Diário de Notícias:

- "Mais Habitação. PS viabiliza propostas do PSD e abre 'espaço para conversas'"

- "Costa responde a Marcelo a partir de Lanzarote: A maioria 'não é seguramente requentada'"

- "Natália Correia. A mulher que foi maior do que o país"

- "Caso na Marinha. Último reforço para manutenção inclui nove navios, mas deixou de fora o NRP Mondego"

- "CEO do SNS. 'Procura cresceu mais de 20% e isso fez aumentar listas de espera. É inevitável haver reformas na Saúde'"

- "Igualdade só no papel. Inclusão é miragem para quem vive com deficiência"

- "Risco na banca. BCE pressionado a abrandar subida dos juros. Crédit faz mercados tremer"

- "Acordos coletivos. Mais de 28 mil trabalhadores perdem benefícios laborais"

- "Tensão. EUA menorizam incidente com drone que Kiev vê como provocação russa"

No Negócios:

- "Crise no Credit Suisse faz tremer sistema financeiro"

- "Fundos dominam 85% do investimento imobiliário no país"

- "Gonçalo Antunes, especialista em habitação: 'O Mais Habitação não é amigo de quem é proprietário'"

- "Construção. Mota-Engil na corrida a barragem de 4,5 mil milhões [em Moçambique]"

- "Inflação. Stiglitz diz que preços se controlam com mais regulação"

- "Tecnologia. Drone nacional gera interesse de armadas internacionais"

No O Jogo:

- "Seis anos a fabricar jogadores 'Champions'. Sérgio Conceição promoveu 43 estreias na Liga dos Campeões desde que chegou ao FC Porto"

- "Pepe em risco para a Pedreira e a Seleção"

- "Arsenal-Sporting. 'Acreditamos e acreditamos muito'. Rúben Amorim espera dificuldades, mas mantém que é possível ganhar no Emirates"

- "Benfica. Vitória na agenda de Rafa"

- "V. Guimarães. 'Vamos à Luz lutar pelos três pontos'. Mikel Villanueva conta voltar a conseguir travar os encarnados"

- "Braga: Fator casa também joga contra os grandes"

No A Bola:

- "Nélson Veríssimo conta tudo. A primeira grande entrevista desde a saída do Benfica"

- "Encarnados quase certos no Mundial de Clubes"

- "Arsenal-Sporting. Rúben Amorim garante leões na luta pela vitória"

- "FC Porto. Sérgio Conceição e os recados para dentro do dragão"

E no Record:

- "Arsenal-Sporting. Dez minutos à Sporting. Amorim pede entrada forte para ter uma saída feliz"

- "Basquetebol. 'Coloquei Portugal no mapa de outra maneira', Neemias Qeeta. Fomos ao EUA dar-lhe o Record de Ouro"

- "Benfica. Veríssimo pensa voltar a casa"

- "FC Porto. Sérgio põe sal nas feridas. Cansado de reconstruir o plantel todos os anos"

- "28 MEuro para cada participante. Dragões e águias nas contas do novo Mundial"