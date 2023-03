Santos entra com pé esquerdo

O ex-selecionador português, Fernando Santos, atual responsável técnico pela seleção da Polónia, entrou com o pé esquerdo no apuramento para o Euro2024 ao perder com estrondo na sua estreia, frente à República Checa, por 3-1, em Praga.

O mais surpreendente foi o facto de a seleção da casa ter feito dois golos de entrada, no primeiro e terceiro minutos, pelo médio Ladislav Krejci e pelo avançado Tomas Cvancara, vantagem que seria ampliada já na segunda parte, aos 64, pelo avançado Jan Kutcha, com a curiosidade dos três autores dos golos terem em comum o facto de serem jogadores do Sparta de Praga.

A Polónia ainda reduziu aos 87 minutos, por Damian Szymanski, médio do AEK Atenas, mas não atenuou o peso e o impacto de uma derrota que vai deixar mossa e que vai obrigar Fernando Santos a ter de dar volta a uma situação inicial adversa, vencendo na receção à Albânia na próxima segunda-feira.