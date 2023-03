‘Casa cheia’ no concerto de Miguel Araújo na Madeira

O cantor e compositor Miguel Araújo encheu, esta noite, o Centro de Congressos do Casino da Madeira, com o espectáculo ‘Casca de Noz’.

A segunda temporada do espectáculo, que se iniciou em Fevereiro e que decorre até Abril, tem contado com uma grande adesão do público.

Neste concerto, o artista costuma surgir sozinho em palco e sem guião, apenas amparado pelos seus instrumentos e pelas suas músicas, antigas e recentes. O que significa que nenhum 'show' é igual ao outro, já que é baseado no improviso.

Estar sozinho em palco implica não ter um guião e andar um pouco à deriva do momento. Tenho tocado coisas muito diversas e aparece sempre alguém que pede uma música ou outra. Por isso, os concertos nunca são iguais, à semelhança do que acontecia na primeira temporada. Miguel Araújo

Uma coisa é certa. Há um tema que não pode faltar. Qual? O ‘Anda Comigo Ver os Aviões’, que nasceu quando ainda fazia parte da banda portuguesa de pop/rock ‘Os Azeitonas’.

O espectáculo, que marca o seu regresso aos palcos da Madeira, é uma organização conjunta entre o DIÁRIO e a Primeira Linha.

