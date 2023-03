Revistas recordam Nabeiro, jornais destacam inflação e selecção

Bom dia. Estas são as principais notícias desta quinta-feira, 23 de Março de 2023.

Na revista Visão:

- "Rui Nabeiro 1931-2023. A vida e o exemplo do bom patrão"

- "Polémica. Marinha com navios parados"

- "Portugal. O mundo escondido do porno"

- "Imobiliário. Casas para viver os anos da reforma"

- "Reportagem. Por dentro do treino e das missões dos cães-polícia"

Na revista Sábado:

- "O milionário com coração"

- "Rui Nabeiro 1931-2013. A infância pobre e o contrabando. O visionário solidário que montou um império. A carreira de autarca e as ligações ao PS. A fuga para Espanha e as polémicas com a justiça. A sucessão e os últimos anos de vida"

- "Tendência. Cada vez mais jovens fazem festas em casa e evitam discotecas e bares"

- "Subsídios. Onde foram gastos Euro8,76 mil milhões do Estado em 2022"

- "José Sá Fernandes e os contratos de Euro46 mil com a enteada do irmão [avenças com a câmara de Lisboa]"

No Público:

- "Valor do mercado habitacional mais do que duplicou em seis anos"

- "Parlamento. Costa vira foco para apoios sociais e dá palco a Medina"

- "Avenida da Liberdade. Sentido das ruas laterais volta a ser como antes de 2012"

- "Reino Unido. Boris ouvido sobre Partygate em dia vitorioso para Sunak"

- "Operação Vórtex. Pinto Moreira vai ser inquirido sem suspender o mandato"

- "Conselho Europeu. Pela primeira num ano, a guerra não será o tema principal"

- "Hora da verdade. Ana Jorge não afasta vir a ser provedora da Santa Casa"

- "Funcionários públicos. Governo propõe acelerar progressões de 349 mil"

- "Roberto Martínez: 'Não queremos copiar ninguém'"

- "Sequência genómica. Análises genéticas ao cabelo de Beethoven dão novas pistas sobre a sua morte"

- "Homenagem. Uma festa para Gil Mendo, o grande espetador que morreu há um ano"

No Correio da Manhã:

- "Prémio de 600 mil para gestora da TAP. Taxa máxima prevista no contrato de Christine Ourmiéres-Widener"

- "Lucros da companhia aérea em 2022 rendem bónus a CEO"

- "Estado caloteiro corta passe a ex-combatente. Empresas ameaçam acabar com apoio gratuito nos transportes"

- "Portugal-Liechtenstein. Começa nova era na seleção"

- "Crise no FC Porto. Pinto da Costa prende Sérgio Conceição"

- "Roger Schmidt teme efeito da paragem para o Benfica"

- "50 mil beneficiados. Professores recuperam tempo de serviço"

- "Queixa na justiça. Cabeleireiro acusa ator de o violar até desmaiar"

- "Costa promete. Função pública com aumento extra"

- "Incêndio em navio. Tripulantes alvo de inquérito"

- "Miséria em Setúbal. Pais proibidos de ver os 3 filhos"

- "Esgotos revelam. Droga em Lisboa, Porto e Almada"

- "Cimeira das Direitas. Ventura convida Trump para vir a Lisboa"

No Jornal de Notícias:

- "Nunca os profissionais do SNS faltaram tanto por doença"

- "Costa acena com baixa do IVA e aumentos salariais"

- "Francês indemnizado por más condições da prisão"

- "Supermercados. Maiores cadeias lucraram 780 milhões no ano passado"

- "Saúde. Heliporto do S. João quase pronto, mas espera licença"

- "Famalicão. Maternidade do Médio Ave moderniza-se e vai ter mais uma sala de partos"

- "Sondagem da Aximage para JN, DN e TSF. Maioria defende que Fernando Medina deveria ter sido demitido"

- "Decisão do Governo de demitir administradores da TAP. 66% Concorda, 14% Discorda, 16% Não concorda nem discorda, 4% Sem opinião"

- "Educação. Ministério acelera progressões de metade dos professores"

- "Pinto da Costa nega mal-estar e diz que até se riu com Conceição"

- "Champions. Luta pelo acesso à liga milionária anima reta final do campeonato"

- "Euro 2024. Martínez estreia-se contra Liechtenstein sem garantir CR7"

No Diário de Notícias:

- "Eleger um deputado custa 19 mil euros ao PS. Ao PAN, Inês Sousa Real fica nos 252 mil"

- "Executivo debaixo de fogo promete usar almofada orçamental para subir salários e descer o IVA"

- "Imobiliário arrefece. Compra e venda de casas recua a níveis de 2017 e estrangeiros já se retraem"

- "Sondagem DN/JN/TSF. Só 16% defendem TAP pública e mais de metade queria Medina demitido"

- "Eleições. Montenegro define objetivo para as Europeias: 'Vamos ganhar'"

- "Protestos. Alunos do Superior contra as propinas e por mais fundos e alojamento"

- "Sondagem DN/JN/TSF. Metade dos portugueses apoia Ronaldo titular na Seleção"

- "Língua oficial. Cabo Verde quer crioulo lado a lado com o português e abriu curso em Lisboa"

- "Projeto. Arte urbana no Seixal é exemplo no combate à insegurança na Europa"

No Negócios:

- "Tiago Antunes, secretário de Estado dos Assuntos Europeus: 'É preciso avançar no seguro comum de depósitos'"

- "Governo recua e já admite baixar IVA nos alimentos"

- "Estado deu pré-reformas em média aos 62 anos"

- "Fusão do Credit Suisse e UBS pode derrapar para 2024"

- "Financiamento. Investimentos de empresas travados por juros altos"

- "Imobiliário. Estrangeiros representam 11% das casas compradas"

- "Perfil. Luís Lopes quis ser CEO da Nos, conseguiu-o na Vodafone Portugal"

No Record:

- "Portugal-Liechtenstein. Ronaldo risca Santos"

- "Sporting. Inácio encanta Mathieu: 'Está num nível muito alto'"

- "Benfica. João Victor já pensa no regresso à Luz: 'Quero agarrar o meu lugar'"

- "Pinto da Costa e o futuro de Sérgio Conceição: 'Contrato é para cumprir'"

No A Bola:

- "'Divirto-me nesta equipa do Benfica!', Fredrik Aursnes diz ter dado em Lisboa grande passo em frente"

- "Seleção A. Ronaldo como raramente se viu"

- "Portugal-Liechtenstein. Martínez não abre o jogo mas fala de 'amor pela seleção' e da qualidade portuguesa para o 'tiki-taka'"

- "Cachimbo da paz no FC Porto. Pinto da Costa puxa dos galões da amizade com Sérgio Conceição"

- "Sporting. Matheus Reis: 'Seleção do Brasil é o meu objetivo'"

E no O Jogo:

- "FC Porto. Pinto da Costa garante continuidade de Conceição: 'Até ao fim de 2024 fica de certeza'"

- "Sérgio sublinhou razões do descontentamento. De volta ao trabalho"

- "Portugal-Liechtenstein. Desde 1998 que as Quinas não arrancam qualificação para o Euro com uma vitória: 'Três centrais? Depende do adversário'"

- "Capitães. Selecionador escolhe Ronaldo, Patrício e Bernardo"

- "CR7 agradece a Martínez: 'A energia na Seleção é diferente, uma lufada de ar fresco'"

- "Sondagem Aximage. Maioria considera que Cristiano deve ser titular"

- "Benfica. Antecipou preparação de 2022/23 e motivou-se na confiança de Schmidt. Segredos do novo João Mário"

- "Aursnes sente-se valorizado pela qualidade do coletivo"

- "Sporting. Ex-técnico explica sucesso do defesa. Águias deram asas a Diomande"

- "Nathan colocado na rota de Alvalade"

- "Braga. Só Vlachodimos fechou mais vezes a baliza. Matheus persegue recorde"

- "V. Guimarães. Ausência, por lesão, na Luz, deu goleada. Com Bamba regressa a estabilidade"

- "Moto GP. Época começa este fim de semana em Portimão. Miguel Oliveira no Algarve contra as Ducati"